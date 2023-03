Nuova stretta del governo sul fumo, proteste la maggioranza. Sgarbi: “Provvedimento da regime comunista” (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Il governo prepara una Nuova stretta sul fumo, estendendo il divieto anche a determinati luoghi all’aperto e mettendo nel mirino anche le sigarette elettroniche. Ma, da Salvini a Sgarbi, la proposta ha trovato diverse resistenza anche nella maggioranza. La Nuova stretta sul fumo del ministro Schillaci A vent’anni di distanza dalla legge Sirchia, che nel 2003 fece da vero e proprio spartiacque con il divieto di fumare nei luoghi pubblici al chiuso, il ministro della Salute Orazio Schillaci vuole predisporre nuove restrizioni. La bozza del Provvedimento prevede che il divieto di fumare venga esteso ad alcuni luoghi all’aperto, come parchi pubblici, dove in presenza di bambini e donne incinte dovrà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Ilprepara unasul, estendendo il divieto anche a determinati luoghi all’aperto e mettendo nel mirino anche le sigarette elettroniche. Ma, da Salvini a, la proposta ha trovato diverse resistenza anche nella. Lasuldel ministro Schillaci A vent’anni di distanza dalla legge Sirchia, che nel 2003 fece da vero e proprio spartiacque con il divieto di fumare nei luoghi pubblici al chiuso, il ministro della Salute Orazio Schillaci vuole predisporre nuove restrizioni. La bozza delprevede che il divieto di fumare venga esteso ad alcuni luoghi all’aperto, come parchi pubblici, dove in presenza di bambini e donne incinte dovrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una forma rettangolare stretta e lunga, tutt'altro che maneggevole, poca autonomia nelle chiamate e per giunta cost… - _Carabinieri_ : Stop agli animali esotici e selvatici costretti a vivere in cattività nelle case degli italiani. La “stretta” con i… - Fangareggi : RT @24emilia: Nuova stretta sul fumo, in arrivo lo stop anche all’aperto: a Modena si parte già dal 21 marzo | 24Emilia - IlPrimatoN : Nuovi divieti in vista per i fumatori e scoppia la polemica - lapersistenza : RT @RaiNews: Fumo, in arrivo la nuova stretta. Dai parchi, dehors e fermate bus. Il provvedimento dovrebbe essere emanato entro l'anno http… -