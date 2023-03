Nuova partnership strategica per l’Atalanta: nasce il filo diretto con gli australiani dell’Adelaide City (Di lunedì 6 marzo 2023) l’Atalanta crea un filo diretto che arriva direttamente fino all’Australia. È stata annunciata sabato (5 marzo) la Nuova partnership con l’Adelaide United Football Club, società che milita nella seconda divisione calcistica del paese oceanico, la National Premier League (nel girone dell’Australia del Sud), ma con una gloriosa storia alle spalle che l’ha portata a vincere tre volte il campionato, la vecchia National Soccer League. “Questa collaborazione permetterà di creare esperienze calcistiche per giovani giocatori e scambi per gli allenatori”, spiega Stefano Bonaccorso, responsabile delle attività di base, in un video diffuso dai canali social del club. La regia dietro quest’accordo è quella di Loris Margotto, direttore sportivo del settore giovanile nerazzurro, il quale era stato ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023)crea unche arriva direttamente fino all’Australia. È stata annunciata sabato (5 marzo) lacon l’Adelaide United Football Club, società che milita nella seconda divisione calcistica del paese oceanico, la National Premier League (nel girone dell’Australia del Sud), ma con una gloriosa storia alle spalle che l’ha portata a vincere tre volte il campionato, la vecchia National Soccer League. “Questa collaborazione permetterà di creare esperienze calcistiche per giovani giocatori e scambi per gli allenatori”, spiega Stefano Bonaccorso, responsabile delle attività di base, in un video diffuso dai canali social del club. La regia dietro quest’accordo è quella di Loris Margotto,re sportivo del settore giovanile nerazzurro, il quale era stato ...

