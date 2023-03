Nuoto agonistico: ottimi risultati per la Check-Up Rari Nantes Salerno al Meeting Città di Portici (Di lunedì 6 marzo 2023) ottimi risultati per la squadra di Nuoto agonistico della Check-Up Rari Nantes Salerno al Meeting Città di Portici. La squadra di Nuoto agonistico della Check-Up Rari Nantes Salerno continua a ottenere ottimi risultati e segnali positivi, come dimostrato nel fine settimana al Meeting Città di Portici, ultima prova in calendario per la qualificazione ai campionati Leggi su 2anews (Di lunedì 6 marzo 2023)per la squadra didella-Upaldi. La squadra didella-Upcontinua a otteneree segnali positivi, come dimostrato nel fine settimana aldi, ultima prova in calendario per la qualificazione ai campionati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudiaBenigni8 : @LaSignoraLupo Non sei la sola mio figlio 12anni x andare a nuoto agonistico tutti i giorni faceva 3-4 tamponi a se… - LDAstan00 : @grogusmama Io ho fatto nuoto agonistico fino al 3 superiore, poi ho iniziato calcio ma ho dovuto mollare tutto per lo studio/stage... - APOC4LYPSW : io sono una che molla. ho mollato chitarra quando ormai me la cavavo, ho mollato nuoto quando dovevo passare all’ag… - Phiodem : Se avessi continuare con il nuoto agonistico avrei dovuto essere coperta dalla federazione con 700€ di iscrizione e… - lil_fIower : dovetti abbandonare nuoto agonistico alle medie per la scuola: il più grosso pentimento della mia vita, qualche vol… -