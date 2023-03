Nucleare | nuovo accordo tra quattro società | Italia in testa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Dopo anni di malelingue e porte chiuse, l’energiasi prepara a diventare uno dei campi più innovativi e battuti del prossimo futuro, con nuove prospettive sulche iniziano a trovare, finalmente anche in, delle reali possibilità di azione attraverso accordi traenergetiche, le quali si stanno impegnando nello sviluppo energetico alternativo. Ansaldo Energia, Ansaldo, Edf e Edison hanno sottoscritto una lettera di intenti (Loi), per collaborare allo sviluppo delin Europa e favorirne la diffusione, in prospettiva soprattutto anche per il nostro paese. Valorizzare la filierana Obiettivo dell’è di valorizzare nell’immediato ...