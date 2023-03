Novak Djokovic | niente Indian Wells | senza vaccino non gli è consentito l’accesso negli Usa

(Di lunedì 6 marzo 2023)non parteciperà al torneo diil, il numero 1 del mondo non potrà entrareStati Uniti. Questo gli impedisce di competere anche in un altro Masters 1000 che avrà luogo in territorio americano: l’Open di Miami, con inizio il 19 marzo. Lo ha annunciato il senatore Rick Scott, il quale ha evidenziato su Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di deroga aldi. Gli Usa hanno esteso fino all’11 maggio l’obbligo di vaccinazione per chi viene dall’estero. Questo potrebbe significare che, nonostante la mancata partecipazione ai prossimi due Masters 1000 statunitensi, il fuoriclasse serbo parteciperà al Grande Slam degli Us Open, che avrà inizio verso la fine di ...

Niente Masters 1000 a Indian Wells per: rifiutata dalle autorità Usa la richiesta di deroga Covid. Il fuoriclasse serbo, come noto non vaccinato contro il Covid, riceve un altro stop: non potrà entrare negli Stati Uniti e ...Medvedev e Rune migliorano la loro classifica, Sonego torna tra i top 60 ROMA -mantiene la vetta dei Pepperstone Atp Rankings, la classifica mondiale che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il serbo, che ha rinunciato a giocare a Indian Wells,...Carlos Alcaraz A Indian Wells si tornerà a dare battaglia per la vetta del ranking . Una sfida principalmente tra Carlos Alcaraz e, con Stefanos Tsitsipas che guarda da lontano ma non troppo . Ad ora, è il tennista di Belgrado il numero uno del mondo, ma la sua assenza ai due Masters 1000 statunitensi cambia le ...

Il numero uno al mondo costretto al ritiro prima del sorteggio dei tabelloni. Al suo posto ci sarà Nikoloz Basilashvili ...