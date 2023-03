Notte di incidenti in autostrada | scontro fra auto | poi lo schianto dell’ambulanza

(Di lunedì 6 marzo 2023) Borghetto Lodigiano – Un’ambulanza e un’medica sono rimaste coinvolte in un doppio incidente stradale, avvenuto poco prima delle 21 della scorsa serata, sull’del Sole A1 all’altezza di Borghetto Lodigiano. Un primofrontale tra un suv Audi Q7 e un Bmw si è verificato all’altezza di uno scambio di carreggiata per lavori, all’altezza del chilometro 33. Il secondo incidente è consistito nel tamponamento della primamedica inviata sul posto per soccorrere i feriti da parteal seguito. La centrale operativa dell’Areu di Pavia ha inviato due elicotteri, da Como e da Brescia. Tra i feriti, 9 in totale, c’è anche un bambino di sei anni. L’del Sole è chiusa tra Casale e Lodi, in entrambe le direzioni, con ...

