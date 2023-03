“Non usi i tribunali come bancomat”: Renzi perde la causa da 200mila euro contro il Corriere della Sera (Di lunedì 6 marzo 2023) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi dovrà pagare 16mila euro di spese processuali a Rcs, azienda editrice del Corriere della Sera, al direttore del quotidiano Luciano Fontana e alla giornalista Fiorenza Sarzanini, dopo che il tribunale civile di Firenze ha respinto una richiesta di risarcimento danni da 200mila euro fatta dal senatore di Italia Viva. La vicenda ha avuto origine da un articolo pubblicato il 4 dicembre 2019 che riguardava il caso Open, l’ex fondazione sotto inchiesta per finanziamento illecito ai partiti che promuoveva le iniziative politiche di Renzi ai tempi del Pd. Secondo l’ex premier quel servizio era pieno di affermazioni false, ma la giudice Susanna Zanda non è d’accordo. “L’articolo – scrive la magistrata – rispetta il canone ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) Il leader di Italia Viva Matteodovrà pagare 16miladi spese processuali a Rcs, azienda editrice del, al direttore del quotidiano Luciano Fontana e alla giornalista Fiorenza Sarzanini, dopo che il tribunale civile di Firenze ha respinto una richiesta di risarcimento danni dafatta dal senatore di Italia Viva. La vicenda ha avuto origine da un articolo pubblicato il 4 dicembre 2019 che riguardava il caso Open, l’ex fondazione sotto inchiesta per finanziamento illecito ai partiti che promuoveva le iniziative politiche diai tempi del Pd. Secondo l’ex premier quel servizio era pieno di affermazioni false, ma la giudice Susanna Zanda non è d’accordo. “L’articolo – scrive la magistrata – rispetta il canone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Renzi perde la causa contro il Corriere. Il giudice: «Non usi i tribunali come bancomat» - CarmineTool : @mimmetto81 Giusto così: ma quando scrivi usi lo stesso dito che normalmente tieni nel culo? Non è semplice scriver… - serenel14278447 : 'LA SENTENZA Renzi perde la causa contro il Corriere. Il giudice: «Non usi i tribunali come bancomat» di Redazione… - niky40786498 : @LegaSalvini E non la usi, qualcuno lo obbliga o vuole pubblicità gratis? Pensa che qualcuno dei vostri vada a mangiare da lui? - gbg89 : @anikeatable Non c’è bisogno della Oyster, basta usare la propria carta di debito o credito per qualsiasi mezzo (ad… -