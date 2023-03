"Non stiamo esagerando?": sigaretta elettronica, Salvini frena Schillaci (Di lunedì 6 marzo 2023) Che il fumo faccia male è assodato. Così come fanno male tante altre cose piacevoli o appetitose: una frittura, un piatto particolarmente grasso e speziato, una buona grappa. L'importante è esserne consapevoli, avere le giuste informazioni scientifiche, e poi scegliere soppesando razionalmente costi e benefici di una eventuale rinuncia. Non esiste infatti solo la salute del corpo, ma anche quella dell'anima, la quale si nutre anche di piccole “trasgressioni” come il fumare e di una dose omeopatica di “irrazionalità”. Lo Stato di diritto o liberale in linea di principio non dovrebbe avere nessun potere sui nostri gusti e sui comportamenti che ne conseguono se questi ultimi generano danni solo a me e in piena consapevolezza. È su eventuali danni a terzi che invece lo Stato ha il dovere di intervenire e vietare. Sacrosanta fu perciò la legge che vietò, qualche decennio fa, il fumo nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Che il fumo faccia male è assodato. Così come fanno male tante altre cose piacevoli o appetitose: una frittura, un piatto particolarmente grasso e speziato, una buona grappa. L'importante è esserne consapevoli, avere le giuste informazioni scientifiche, e poi scegliere soppesando razionalmente costi e benefici di una eventuale rinuncia. Non esiste infatti solo la salute del corpo, ma anche quella dell'anima, la quale si nutre anche di piccole “trasgressioni” come il fumare e di una dose omeopatica di “irrazionalità”. Lo Stato di diritto o liberale in linea di principio non dovrebbe avere nessun potere sui nostri gusti e sui comportamenti che ne conseguono se questi ultimi generano danni solo a me e in piena consapevolezza. È su eventuali danni a terzi che invece lo Stato ha il dovere di intervenire e vietare. Sacrosanta fu perciò la legge che vietò, qualche decennio fa, il fumo nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Regà, qui non si sta dicendo che fumare all’aperto sia il male. E stiamo anche ammettendo che probabilmente non sar… - AngeloCiocca : @UltimaGenerazi1 e @fffitalia lo sanno che le emissioni a livello globale non sono mai state così alte? Tranne que… - RaiNews : Il ministro degli Esteri russo Lavrov, al G20 in India, non è riuscito a terminare la frase perché interrotto dalle… - monicagcllerr : non stiamo molto bene noi - LucisanoSilvia : RT @RadioRadioWeb: 'L’ultima frase di Troisi sembra scritta per il periodo che stiamo vivendo: “Se non hanno le armi nessun problema gliele… -

T&C® Training and Consulting, Valentina Lugini: "Il tempo delle imprenditrici coraggiose, una mission possibile" ... oggi più che mai, necessaria, non solo a livello strettamente personale, quanto anche al contesto ... soprattutto in tempi incerti e volatili come quelli che stiamo vivendo. 'Problema - soluzione - ... Nato, Orban stoppa (per ora) l'adesione di Svezia e Finlandia Una situazione questa che non sembrerebbe piacere a Sanna Marin , la premier finlandese che non ha ... la Finlandia e la Svezia soddisfano tutti i criteri, come è stato detto ma stiamo ancora ... Djokovic, la storia si ripete: la decisione UFFICIALE e la reazione del web Novak Djokovic , è di lui che stiamo parlando, non potrà giocare il prossimo torneo, ossia l'importantissimo Masters 1000 che tra poche ore avrà inizio a Indian Wells , nel deserto californiano. E si ... ... oggi più che mai, necessaria,solo a livello strettamente personale, quanto anche al contesto ... soprattutto in tempi incerti e volatili come quelli chevivendo. 'Problema - soluzione - ...Una situazione questa chesembrerebbe piacere a Sanna Marin , la premier finlandese cheha ... la Finlandia e la Svezia soddisfano tutti i criteri, come è stato detto maancora ...Novak Djokovic , è di lui cheparlando,potrà giocare il prossimo torneo, ossia l'importantissimo Masters 1000 che tra poche ore avrà inizio a Indian Wells , nel deserto californiano. E si ... Salvini frena Schillaci sulla sigaretta elettronica: "Non stiamo esagerando" Liberoquotidiano.it