Non sono cambiate solo le piattaforme, ma anche il modo di utilizzarle. L’intervista a Giulia Sinesi (Di lunedì 6 marzo 2023) Giulia Sinesi è un’esperta di prodotti di bellezza che crea contenuti riguardanti questo ambito pubblicandoli principalmente su Instagram, dove è seguita da 150mila persone e dove ha costruito la sua community. Sinesi è autrice del libro Vitamine di beauty e ha fondato il suo marchio di prodotti per la cura della pelle, GOFU. Giornalettismo ha deciso di contattarla in quanto creatrice di contenuti sui social network e imprenditrice per chiederle di esprimere la propria opinione sull’argomento che è stato sollevato dal video che Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, ha pubblicato giovedì sul proprio account Instagram. Nel video Zammatteo parla di quanto i social network siano cambiati da quando nel 2008 ha iniziato a creare contenuti per la sua community su YouTube e ha fatto alcune riflessioni su come funzionano i social ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 marzo 2023)è un’esperta di prodotti di bellezza che crea contenuti riguardanti questo ambito pubblicandoli principalmente su Instagram, dove è seguita da 150mila persone e dove ha costruito la sua community.è autrice del libro Vitamine di beauty e ha fondato il suo marchio di prodotti per la cura della pelle, GOFU. Giornalettismo ha deciso di contattarla in quanto creatrice di contenuti sui social network e imprenditrice per chiederle di esprimere la propria opinione sull’argomento che è stato sollevato dal video che Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, ha pubblicato giovedì sul proprio account Instagram. Nel video Zammatteo parla di quanto i social network siano cambiati da quando nel 2008 ha iniziato a creare contenuti per la sua community su YouTube e ha fatto alcune riflessioni su come funzionano i social ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - fdragoni : 'Oltre il 90% delle specie animali che hanno abitato questo pianeta sono scomparse. Non le abbiamo uccise tutte noi… - capuanogio : La sospensione della squalifica di #Mourinho è un segnale di Diritto nella giustizia sportiva: se non c’è certezza… - max_aIIegri : @DucaAndrea85 Come faccio a esserne fuori se sono un dei tre club fondatori ratto, tu e quella banda di cinesi non… - lauraoldmiss : @Non_sei_tu Sono io. -