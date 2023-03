Non solo Kean: dai 38' di Gerrard all'attimo di Gillepsie. Le espulsioni record (Di lunedì 6 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua DOMENICO BERARDI (48 SECONDI) MATTIA DE SCIGLIO (42 SECONDI) STEVEN Gerrard (... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua DOMENICO BERARDI (48 SECONDI) MATTIA DE SCIGLIO (42 SECONDI) STEVEN(...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Elly Schlein a #CTCF: «Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. S… - BelpietroTweet : Il disastro di Giuseppe Conte &C. non fu causato dalla mancata zona rossa in Val Seriana, bensì dalla sottovalutazi… - Poesiaitalia : “A volte non abbiamo bisogno di qualcuno che ci aggiusti. A volte abbiamo solo bisogno di qualcuno che ci ami, ment… - IlFighterMancio : @1908Merk @whoisdesa @Dottor_Strowman Va bene, però io vedo tutte le partite e sta cosa scandalosa non la vedo. Ved… - ciao1234user : RT @CarGa83: Se ti hanno ferito in passato non è detto che debba essere sempre così! Datevi l'opportunità di vivervi....... VOI due.......… -