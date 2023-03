“Non poteva vincere lo scudetto”: la ‘sentenza’ sull’Inter salva Inzaghi (Di lunedì 6 marzo 2023) Il noto giornalista, molto vicino agli affari nerazzurri, ha parlato della stagione della squadra allenata da Simone Inzaghi In corsa praticamente su tutti i fronti, eppure quasi perennemente al centro… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Il noto giornalista, molto vicino agli affari nerazzurri, ha parlato della stagione della squadra allenata da SimoneIn corsa praticamente su tutti i fronti, eppure quasi perennemente al centro… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroPelu : Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere f… - chiamamematto : alessio oltre ad essere uno dei + bravi lì dentro oggi con la combo guccy bag + dimostrazione di giulia non poteva… - sportface2016 : Inchiesta Prisma, la deposizione dell'ex segretario generale della #Juventus #Lombardo: 'Le Side Letter non venivan… - Aurelia21452574 : @GiuseppinaBat17 @ADeborahF No non sarebbe stato bene però invece di fare questo siero esperimentale ,ci stavamo i… - Maddys_8 : Sia chiaro non sono turbata da Luca, poteva essere anche Donnamaria non mi piace la vostra ipocrisia e il vostro fi… -