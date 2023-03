«Non morirò di fame» a Bergamo il film di Spinazzola (regista di Masterchef) sullo spreco di cibo (Di lunedì 6 marzo 2023) Cinema. Proiezione all’Auditorium di piazza della Libertà martedì 7 marzo alle 21. Alle 19.45 aperitivo «anti spreco». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 6 marzo 2023) Cinema. Proiezione all’Auditorium di piazza della Libertà martedì 7 marzo alle 21. Alle 19.45 aperitivo «anti».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loveuxgoodbye : vattene se vuoi tanto non ti cercherò, esci con chi vuoi tanto io non morirò, questa volta no non ti voglio più con… - ResiannaM : RT @parlosoloperme: Quando morirò vi prego di non iniziare con le solite frasi, tipo “Abbiamo un nuovo Angelo che ci proteggerà e si prende… - mariabroccolini : RT @FiorellaArcodi1: STO X ENTRARE IN CANILE... Sicilia Edo futura taglia media... Vivo in strada ancora x poco...non so se è meglio o pe… - ayebordone : Dimmi che io non morirò e che vivrò sempre a prescindere dentro di te, amore sappi che non ti fermerò... E proverò… - k14r4 : RT @parlosoloperme: Quando morirò vi prego di non iniziare con le solite frasi, tipo “Abbiamo un nuovo Angelo che ci proteggerà e si prende… -