“Non ha quasi nulla di sinistra”. Dal M5S gelano Schlein sull'alleanza con il Pd (Di lunedì 6 marzo 2023) Domenico De Masi, sociologo molto vicino alla leadership del Movimento 5 Stelle, ammette di aver votato per Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico, proponendo però una serie di bacchettate alla nuova segretaria nel corso di un'intervista a Il Fatto Quotidiano: “Schlein è moderatamente laburista, appena appena di sinistra, lontana anni luce da ciò che diceva Enrico Berlinguer, per capirci. L'effetto ottico che la rende quasi una bolscevica è dato dal pregresso pantofolaio e neoliberista di quel partito. Aver avuto Enrico Letta a idolatrare l'agenda Draghi e schivato per un soffio il conservatore Stefano Bonaccini, fa ritenere la neosegretaria figlia adottiva di Antonio Gramsci. Effetto ottico, appunto. Ma lei deve cambiare molto e molto presto e deve trovare gente all'altezza da insediare subito e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Domenico De Masi, sociologo molto vicino alla leadership del Movimento 5 Stelle, ammette di aver votato per Ellyalle primarie del Partito Democratico, proponendo però una serie di bacchettate alla nuova segretaria nel corso di un'intervista a Il Fatto Quotidiano: “è moderatamente laburista, appena appena di, lontana anni luce da ciò che diceva Enrico Berlinguer, per capirci. L'effetto ottico che la rendeuna bolscevica è dato dal pregresso pantofolaio e neoliberista di quel partito. Aver avuto Enrico Letta a idolatrare l'agenda Draghi e schivato per un soffio il conservatore Stefano Bonaccini, fa ritenere la neosegretaria figlia adottiva di Antonio Gramsci. Effetto ottico, appunto. Ma lei deve cambiare molto e molto presto e deve trovare gente all'altezza da insediare subito e ...

