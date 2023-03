Non è vaccinato | niente Indian Wells per Djokovic

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - QdSit : Indian Wells, negato visto a Djokovic: non è vaccinato - maritafattori1 : RT @Agenzia_Ansa: Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, essendogli… - ledicoladelsud : Djokovic salterà Indian Wells 2023, non è vaccinato contro il covid: stop degli Usa - TV7Benevento : Djokovic salterà Indian Wells 2023, non è vaccinato contro il covid: stop degli Usa - -

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells: non è vaccinato contro il Covid e non può entrare negli Stati Uniti. E' stato lo stesso torneo ad annunciare il forfait del campione serbo sui suoi canali social. Il torneo 'combined' Atp - Wta inizia...

Djokovic non può attualmente entrare negli Stati Uniti in quanto non è vaccinato contro la Covid-19. All'inizio della settimana la USTA (US Tennis Association) e gli organizzatori degli US Open ...La sua decisione di non vaccinarsi continua a causargli problemi. Il numero 1 del Mondo Novak Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells in quando non essendo vaccinato ...