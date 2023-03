'Non è vaccinato, nessuna deroga': Djokovic si cancella da Indian Wells (Di lunedì 6 marzo 2023) Novak Djokovic non è vaccinato contro il Covid e non può entrare negli Stati Uniti. Ora è ufficiale il campione serbo, attualmente numero 1 al mondo, non giocherà il Masters 1000 di Indian Wells (dal ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Novaknon ècontro il Covid e non può entrare negli Stati Uniti. Ora è ufficiale il campione serbo, attualmente numero 1 al mondo, non giocherà il Masters 1000 di(dal ...

Niente Indian Wells per il no vax Djokovic: non può entrare negli Usa L'esenzione dell'ultimo minuto non è arrivata, e dunque Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Indian Wells. Perché da non vaccinato per il Covid 19 non può entrare negli Stati Uniti. Lo ha confermato il torneo stesso. Il numero uno del mondo si è ritirato prima del sorteggio dei tabelloni. In California le prime due ... Djokovic salta Indian Wells negli Usa perché vaccinato contro il Covid Il numero 1 del mondo Novak Djokovic non giocherà il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells perché non è vaccinato contro il Covid - 19 e non può entrare negli Stati Uniti. Gli Usa hanno esteso fino all'11 maggio l'obbligo di vaccinazione per chi viene dall'estero.