“Non è un bancomat”. Suocera in guerra con la nuora e busta chiusa in faccia (Di lunedì 6 marzo 2023) Una rivalità eterna e ingiustificata: suocere e nuore non vanno d'accordo quasi mai. Il motivo? La gelosia. Entrambe sperano che l'uomo, figlio o marito a seconda delle prospettive, rimanga fedele al proprio mondo e ai propri valori. A “C'è posta per te”, il seguito people show di Canale 5, la storia di Assunta, Mattia e Roxanne infiamma lo studio. Assunta contatta il programma per riallacciare i rapporti con il figlio Mattia, lontano da casa da quando nella sua vita c'è la fidanzata Roxanne. La grande tensione tra le due donne sfocia in un acceso scontro. A pesare sulla bilancia sono i soldi. Assunta non si trattiene: “Lui non è il tuo bancomat!”. “Assunta è qui per suo figlio Mattia, che non vede e non sente da un anno. È cambiato tutto da quando nella vita di Mattia è arrivata la fidanzata Roxanne”: così Maria De Filippi dà avvio al racconto di un malsano ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Una rivalità eterna e ingiustificata: suocere e nuore non vanno d'accordo quasi mai. Il motivo? La gelosia. Entrambe sperano che l'uomo, figlio o marito a seconda delle prospettive, rimanga fedele al proprio mondo e ai propri valori. A “C'è posta per te”, il seguito people show di Canale 5, la storia di Assunta, Mattia e Roxanne infiamma lo studio. Assunta contatta il programma per riallacciare i rapporti con il figlio Mattia, lontano da casa da quando nella sua vita c'è la fidanzata Roxanne. La grande tensione tra le due donne sfocia in un acceso scontro. A pesare sulla bilancia sono i soldi. Assunta non si trattiene: “Lui non è il tuo!”. “Assunta è qui per suo figlio Mattia, che non vede e non sente da un anno. È cambiato tutto da quando nella vita di Mattia è arrivata la fidanzata Roxanne”: così Maria De Filippi dà avvio al racconto di un malsano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopo aver dimostrato che non c’è possesso di palla tra il momento del passaggio e quando la palla arriva, #Caressa… - tempoweb : “Non è un bancomat”. Suocera in guerra con la nuora e busta chiusa in faccia #cepostaperte #5marzo… - agvstdandy : @taegiminiee PORCA TROIA NON SONO REALI L’ULTIMA FRASEJEHEMSBSJSKSH se non vuoi cambiare 50€ facciamo bancomat ?? - FinVomero : @ThePuni16830747 @iannetts70 Si, non di certo 35€ di costi. Una volta successe a mio suocero a Praga. Quando prelev… - Dodajoya : Tranquilla, i tabacchi ed i carburanti sono il bancomat, non chiuderanno il bancomat. -