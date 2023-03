Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JoColombo71 : @DiegoFusaro UE , Uk e Usa ora e sempre così sia, respingendo il revanchismo da ex Unione Sovietica,un male che non… - SoniaLaVera : RT @riktroiani: 'Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale ma io la eviterò', ha promesso i… - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: 'Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale ma io la eviterò', ha promesso i… - TheCarrese : RT @riktroiani: 'Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale ma io la eviterò', ha promesso i… - riktroiani : 'Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale ma io la eviterò', ha pr… -

Il risultato peròcambia perché Moleri indovina l'angolinoil rigore di Silvano. Il Varese si riorganizza, prova a prendere campo e al 35 sfiora il colpo con Monticone, che recupera ...La Rari è efficace e fa sua una partita, a trattibellissima, fondamentale nel percorso delle giallorosse che salgono a quota 8 punti in ...inoltre due penalties. Quarto posto in ...... ha promesso il tycoon,le accuse di essere stato troppo soft con Putin durante la sua presidenza. "Sono stato l'unico presidente aavere guerre e sotto il quale la Russiaha ...

Non è respingendo i migranti che si governa l’immigrazione Il Foglio

Alle radici della tragedia di Crotone c’è anche una legge irresponsabile del 2018. E le ragioni per cui gli sbarchi in Italia sono aumentati non dipendono dalle ong, tanto criticate dalla destra nazi ...RIVIVI IL LIVE DI INTER-LECCE PRIMAVERA 0-0 93' - Non c'è più tempo, cala il sipario! L'Inter Primavera disinnesca il Lecce capolista: finisce 0-0 a Interello, ...