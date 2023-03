Non è l’Arena, l’insulto di Matteo Messina Denaro alla figlia: «Capisce solo il c….» (Di lunedì 6 marzo 2023) Tra i messaggi vocali di Matteo Messina Denaro alle amiche che frequentavano la chemioterapia a La Maddalena ce n’è uno in cui insulta la figlia. Il messaggio è stato ascoltato ieri durante la trasmissione Non è l’Arena di Massimo Giletti. Il boss parla di affari, sembra spacciarsi per un venditore ambulante che va per fiere e dice che ha «delle figlie». Poi parla di una, che chiama Lavinia. E dice: «Io non lavoro più, è vero. Però mi sono reso conto in questo periodo che l’imbelle o l’ebete, alias mia figlia, non ne Capisce niente di mercato e di vendite. Non ne Capisce proprio un cazzo. Forse Capisce solo il cazzo, è questo il punto. E quindi devo essere io che la sto coadiuvando per cercare di insegnarle cosa fare. ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Tra i messaggi vocali dialle amiche che frequentavano la chemioterapia a La Maddalena ce n’è uno in cui insulta la. Il messaggio è stato ascoltato ieri durante la trasmissione Non èdi Massimo Giletti. Il boss parla di affari, sembra spacciarsi per un venditore ambulante che va per fiere e dice che ha «delle figlie». Poi parla di una, che chiama Lavinia. E dice: «Io non lavoro più, è vero. Però mi sono reso conto in questo periodo che l’imbelle o l’ebete, alias mia, non neniente di mercato e di vendite. Non neproprio un cazzo. Forseil cazzo, è questo il punto. E quindi devo essere io che la sto coadiuvando per cercare di insegnarle cosa fare. ...

