«Non c’è bisogno di correre, sai?», il consiglio di Barbara su TikTok al fidanzato due giorni prima dell’incidente a Motta di Livenza – Il video (Di lunedì 6 marzo 2023) Aveva dedicato al fidanzato una storiella animata con cui gli raccomandava di andare piano in auto Barbara Brotto, una delle due ragazze morte nell’incidente a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano, dove anche il suo ragazzo, 18 anni di Motta di Livenza, è rimasto gravemente ferito. Nel breve filmato pubblicato su TikTok, la ragazza racconta la storia di lei con il fidanzato a bordo di una macchinina blu che sta per sorpassare un’altra: «Come va piano questo, spicciati! Abbaglianti», fa dire al ragazzo. E lei risponde: «Non c’è bisogno di correre, sai?». E poi alla fine del viaggio ricco di insidie, la ragazza esclama: «Mamma mia, che paura». Barbara Brotto, 17 anni, frequentava il liceo artistico Obici a Oderzo, che ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Aveva dedicato aluna storiella animata con cui gli raccomandava di andare piano in autoBrotto, una delle due ragazze morte nell’incidente a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano, dove anche il suo ragazzo, 18 anni didi, è rimasto gravemente ferito. Nel breve filmato pubblicato su, la ragazza racconta la storia di lei con ila bordo di una macchinina blu che sta per sorpassare un’altra: «Come va piano questo, spicciati! Abbaglianti», fa dire al ragazzo. E lei risponde: «Non c’èdi?». E poi alla fine del viaggio ricco di insidie, la ragazza esclama: «Mamma mia, che paura».Brotto, 17 anni, frequentava il liceo artistico Obici a Oderzo, che ...

