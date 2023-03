“Non abortire è un diritto”: Santa Marinella tappezzata con manifesti pro life (Di lunedì 6 marzo 2023) Santa Marinella – “Ogni anno in Italia migliaia di donne sono indotte e, di fatto, costrette ad abortire per abbandono o solitudine. Troppe le donne che subiscono una vera e propria violenza, cioè l’assenza di aiuti sociali, economici, morali e psicologici di fronte a una gravidanza inaspettata o complicata: non abortire è un diritto troppo spesso negato“. Così, in un comunicato stampa, il Referente del Circolo Territoriale di Santa Marinella di Pro Vita & Famiglia, nel presentare i manifesti che sono affissi nelle strade delle città e anche nelle principali città italiane. “Mettiamo fine a questo scandalo – prosegue -. Contrariamente a quanto sostiene la nuova segretaria del Pd, in Italia non esiste una donna che sia stata costretta a partorire ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023)– “Ogni anno in Italia migliaia di donne sono indotte e, di fatto, costrette adper abbandono o solitudine. Troppe le donne che subiscono una vera e propria violenza, cioè l’assenza di aiuti sociali, economici, morali e psicologici di fronte a una gravidanza inaspettata o complicata: nonè untroppo spesso negato“. Così, in un comunicato stampa, il Referente del Circolo Territoriale didi Pro Vita & Famiglia, nel presentare iche sono affissi nelle strade delle città e anche nelle principali città italiane. “Mettiamo fine a questo scandalo – prosegue -. Contrariamente a quanto sostiene la nuova segretaria del Pd, in Italia non esiste una donna che sia stata costretta a partorire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : Non esiste una sola donna in Italia che, volendo abortire, non possa farlo. Nemmeno una. Migliaia sono invece le do… - ProVitaFamiglia : ??Difendiamo il diritto di NON abortire! Firma anche tu la petizione per chiedere che il #GovernoMeloni realizzi i… - ProVitaFamiglia : ?? 8 marzo. Nostre affissioni per difendere il diritto di non abortire. Con Schlein alla guida del PD ancora più pre… - adrilaurie : La decisione di una donna di abortire deve essere rispettata, indipendentemente dalle opinioni personali di chi oss… - radioaldebaran : Festa della Donna, anche nel #Tigullio il manifesto che difende il diritto di non abortire di Pro Vita & Famiglia -… -