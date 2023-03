No! Questa bandiera tricolore con la V di Louis Vuitton non ha nulla a che fare con l’invasione russa in Ucraina (Di lunedì 6 marzo 2023) Un recente video pubblicitario del marchio francese Louis Vuitton ha dato il via a una serie di commenti indignati da parte dei sostenitori dell’Ucraina e contro l’invasione russa. Il motivo riguarda l’utilizzo di una grande bandiera tricolore “blu bianco rosso” con la lettera V nel mezzo, la stessa usata dai militari russi insieme alla Z per indicare le loro truppe nel territorio ucraino. Tra i principali critici troviamo il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, con un tweet in cui accusa il marchio di operare a sostegno dei russi. Per chi ha fretta La bandiera con il tricolore e la V non hanno alcun collegamento con l’esercito russo e il sostegno all’invasione. La bandiera riporta il ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Un recente video pubblicitario del marchio franceseha dato il via a una serie di commenti indignati da parte dei sostenitori dell’e contro. Il motivo riguarda l’utilizzo di una grande“blu bianco rosso” con la lettera V nel mezzo, la stessa usata dai militari russi insieme alla Z per indicare le loro truppe nel territorio ucraino. Tra i principali critici troviamo il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, con un tweet in cui accusa il marchio di operare a sostegno dei russi. Per chi ha fretta Lacon ile la V non hanno alcun collegamento con l’esercito russo e il sostegno al. Lariporta il ...

