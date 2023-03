No, Barilla non è stata «ritirata dal commercio» per insetti nella pasta (Di lunedì 6 marzo 2023) Il 20 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot in cui compaiono scatole di pasta e un testo che recita «pasta Barilla ritirata dal commercio. “insetti nella pasta”: ora è ufficiale». Nell’immagine compare anche un simbolo che rimanda al profilo TikTok della testata giornalistica online Fanpage. Si tratta di una notizia infondata. Andiamo con ordine. Innanzitutto, Fanpage non ha mai pubblicato un simile contenuto (né sul suo profilo TikTok, né sul proprio sito e né sugli altri account social ufficiali). Inoltre, la notizia in questione non trova riscontro in nessun’altra testata e in nessun comunicato delle autorità competenti. Precisiamo che, come hanno ricostruito i colleghi di Open, la ... Leggi su facta.news (Di lunedì 6 marzo 2023) Il 20 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot in cui compaiono scatole die un testo che recita «dal. “”: ora è ufficiale». Nell’immagine compare anche un simbolo che rimanda al profilo TikTok della tegiornalistica online Fanpage. Si tratta di una notizia infondata. Andiamo con ordine. Innanzitutto, Fanpage non ha mai pubblicato un simile contenuto (né sul suo profilo TikTok, né sul proprio sito e né sugli altri account social ufficiali). Inoltre, la notizia in questione non trova riscontro in nessun’altra tee in nessun comunicato delle autorità competenti. Precisiamo che, come hanno ricostruito i colleghi di Open, la ...

