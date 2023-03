No alla richiesta di danni di Renzi al Corriere: l’ex premier condannato a pagare 16mila euro. “Usa il Tribunale civile come un bancomat” (Di lunedì 6 marzo 2023) Matteo Renzi di nuovo respinto con perdite. Per la seconda volta in poche settimane, il Tribunale civile di Firenze ha bocciato una richiesta di risarcimento danni sporta dall’ex premier a un giornale, condannandolo a risarcire le spese processuali. In questo caso il fondatore di Italia viva chiedeva 200mila euro al Corriere della Sera per un articolo del 4 dicembre 2019 dedicato al caso Open, l’ex fondazione al centro dell’inchiesta per finanziamento illecito ai partiti e corruzione. Risultato? Sarà lui a dover pagare 16mila euro di spese processuali a Rcs (l’editrice del quotidiano), al direttore Luciano Fontana e alla vicedirettrice Fiorenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Matteodi nuovo respinto con perdite. Per la seconda volta in poche settimane, ildi Firenze ha bocciato unadi risarcimentosporta dala un giornale, condannandolo a risarcire le spese processuali. In questo caso il fondatore di Italia viva chiedeva 200milaaldella Sera per un articolo del 4 dicembre 2019 dedicato al caso Open,fondazione al centro dell’inchiesta per finanziamento illecito ai partiti e corruzione. Risultato? Sarà lui a doverdi spese processuali a Rcs (l’editrice del quotidiano), al direttore Luciano Fontana evicedirettrice Fiorenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crotone, le opposizioni a Piantedosi: “Spieghi il buco di 6 ore nei soccorsi”. E alla richiesta si allinea Fdi: “La… - lauraboldrini : Grazie #Mattarella per la visita alla camera ardente di #Crotone. Con la sua presenza ha raccolto dolore e richies… - semprelibri : RT @suaperfidia: Fu pronta alla richiesta Depose i giochi della vita per assumere l'onorevole lavoro di donna e moglie Se qualcosa mancasse… - miocuginoMigue2 : vicenda miss sunsit + amiche in visita: ci sono aggiornamenti il picco lo abbiamo raggiunto stamani quando, alla m… - MurphyCatRA : RT @alfonsoliguor11: Il cdx vince nelle urne, ma perde totalmente nella comunicazione. Di fronte alla insistente richiesta mediatica delle… -