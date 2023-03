Nikita “sotto accusa”, Ivana parla della diffida a Luca dopo il GF Vip: “Una cosa che mi ha fatto innervosire…” – VIDEO (Di lunedì 6 marzo 2023) Ivana Mrazova e Nicole Murgia, dopo essere uscite dalla Casa del Grande Fratello Vip hanno fatto una diretta Instagram insieme dove hanno parlato di Nikita Pelizon e Luca Onestini. Nikita “sotto accusa”, Ivana parla della diffida a Luca dopo il GF Vip “Ho sentito Nikita parlare di Luca, ora che sei andata via magicamente… puoi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 6 marzo 2023)Mrazova e Nicole Murgia,essere uscite dalla Casa del Grande Fratello Vip hannouna diretta Instagram insieme dove hannoto diPelizon eOnestini.”,il GF Vip “Ho sentitore di, ora che sei andata via magicamente… puoi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _ashygirl__ : RT @graziellalella1: Perché Nikita merita la finale?Perché gli è stato dato della drogata,parassita,che portaiella,falsa,vipera,anormale,su… - flaviarugy80 : RT @gicarestik2: Dentro la casa non hai avuto nemmeno le palle di esporti , adesso esci e sotto comando del tuo Luca scrivi questo post da… - Flavia05730740 : RT @gicarestik2: Dentro la casa non hai avuto nemmeno le palle di esporti , adesso esci e sotto comando del tuo Luca scrivi questo post da… - ciuppina : RT @annamariabianc2: Credo che signorini e gli autori abbiamo gravi colpe per aver omesso e fatto passare sotto silenzio atteggiamenti e pa… - belvia28 : RT @gicarestik2: Dentro la casa non hai avuto nemmeno le palle di esporti , adesso esci e sotto comando del tuo Luca scrivi questo post da… -