“Nikita l’ha fatto con Luca”. GF Vip 7, Ivana lo fa sapere a tutti: “Ha aspettato che io uscissi” (Di lunedì 6 marzo 2023) Ivana Mrazova è una furia contro Nikita Pelizon. La oramai ex concorrente del GF Vip 7 ha deciso di mettere finalmente le cose in chiaro con una sorta di confessione pubblica di fronte ai social. La modella ceca ha quindi organizzato una diretta con Nicole Murgia e ha spiegato meglio perché non riesce proprio a sopportare l’atteggiamento di Nikita. Non solo, la Mrazova ha anche fatto menzione della diffida che lo staff di Nikita avrebbe fatto arrivare a Luca Onestini e Oriana Marzoli. Queste le sue parole: “Come sono andata via Nikita ha ricominciato a parlare di Luca. Adesso spiego bene questa cosa. Semplicemente il fatto è che io quando sono entrata nella casa ho parlato con lei. Nikita è venuta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)Mrazova è una furia controPelizon. La oramai ex concorrente del GF Vip 7 ha deciso di mettere finalmente le cose in chiaro con una sorta di confessione pubblica di fronte ai social. La modella ceca ha quindi organizzato una diretta con Nicole Murgia e ha spiegato meglio perché non riesce proprio a sopportare l’atteggiamento di. Non solo, la Mrazova ha anchemenzione della diffida che lo staff diavrebbearrivare aOnestini e Oriana Marzoli. Queste le sue parole: “Come sono andata viaha ricominciato a parlare di. Adesso spiego bene questa cosa. Semplicemente ilè che io quando sono entrata nella casa ho parlato con lei.è venuta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Papa7Sp : RT @faaab__: Piersilvio non ha fatto in tempo a redarguire il #GFVIP che ecco arrivare l’ennesima cessata da Donnamaria contro Nikita. Io n… - Supavan61881342 : RT @archierenauxde1: Ricordiamo sempre che Daniele NON era geloso di Bebè appena l'ha vista parlare con Matteo la prima volta e sopratutto… - __pettirosso__ : @PazzadiJuve71 @GrandeFratello Ha capito che Nikita l’ha fatto passare per quello che non è - IliZ80561907 : RT @PinaEnna: Vedete la differenza,Matteo esce e l'unica cosa che fa è sostenere Nikita .Ivana esce e invece che sostenere il suo grande am… - AntonellaRigob1 : @carlott25434055 Avete ragione io penso che il provvedimento ci vuole x questo piccolo uomo che difendono ..non è l… -