Niente riscatto e torna alla Juve: obiettivo in Serie A (Di lunedì 6 marzo 2023) Il centrocampista non ha impressionato Potter e farà rientro alla base in estate, prima di essere reinserito sul mercato delle big internazionali: occhi anche dal Milan La Juventus dovrà gestire i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Il centrocampista non ha impressionato Potter e farà rientrobase in estate, prima di essere reinserito sul mercato delle big internazionali: occhi anche dal Milan Lantus dovrà gestire i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loca_acm : se l'area sportiva, allenatore escluso, credesse al 100% in Vranckx (seguito da anni dai tempi del Mechelen), non c… - alexthor1967 : RT @gkorps: Il West ham ha deciso?! Hai un diritto di riscatto fissato : lo eserciti o non lo eserciti, il west ham non decide proprio nien… - asroma192722 : @decensinicholas @Claudel_IT E tuo padre ‘tifa’ juve per amore? Non sarò mai invidioso di qualcuno che sceglie per… - gkorps : Il West ham ha deciso?! Hai un diritto di riscatto fissato : lo eserciti o non lo eserciti, il west ham non decide… - Adoir9_ : @leckeburdofiest @Vicidominus eh per quello son preoccupato io. L’ambiente è tossico, fa schifo. Non ci meritiamo n… -