Niente lesione per Alex Sandro | Bonucci si candida per il Friburgo Dubbio De Sciglio

Gli esami strumentali cui si è sottoposto Alex Sandro, dopo il risentimento muscolare avvertito nel primo tempo di Roma - Juventus, hanno escluso lesioni. Il brasiliano sarà valutato di giorno in ...

