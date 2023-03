Neymar, stagione finita: sarà operato ai legamenti (Di lunedì 6 marzo 2023) Il calciatore brasiliano del Psg Neymar termina con largo anticipo la sua stagione. L’attaccante dei parigini, fermo dal 20 febbraio dopo la partita contro il Lille, ha rimediato una distorsione. L’infortunio non gli ha permesso di partecipare alla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e non prenderà parte nemmeno alla gara di ritorno. Si apprende dal comunicato ufficiale del club che lo staff medico ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti, per evitare che il problema continui. Di seguito il comunicato ufficiale del Psg che starà fuori tutto il resto della stagione: «Ha avuto diversi episodi di instabilità nel corso degli ultimi anni. Dopo l’ultima distorsione lo staff medico gli ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Il calciatore brasiliano del Psgtermina con largo anticipo la sua. L’attaccante dei parigini, fermo dal 20 febbraio dopo la partita contro il Lille, ha rimediato una distorsione. L’infortunio non gli ha permesso di partecipare alla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e non prenderà parte nemmeno alla gara di ritorno. Si apprende dal comunicato ufficiale del club che lo staff medico ha consigliato un’operazione di riparazione ai, per evitare che il problema continui. Di seguito il comunicato ufficiale del Psg che starà fuori tutto il resto della: «Ha avuto diversi episodi di instabilità nel corso degli ultimi anni. Dopo l’ultima distorsione lo staff medico gli ha consigliato un’operazione di riparazione aiper ...

