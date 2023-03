Neymar, stagione finita: intervento alla caviglia e 3-4 mesi di stop (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – stagione finita per il fuoriclasse del Psg Neymar. Lo rende noto il club parigino con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella quale si evidenzia che il 31enne brasiliano “ha avuto diversi episodi di instabilità nel corso degli ultimi anni. Dopo l’ultima distorsione lo staff medico gli ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti per evitare grossi rischi di recidiva. Gli esperti hanno confermato e l’intervento sarà eseguito nei prossimi giorni a Doha. Previsti 3-4 mesi di stop prima del ritorno sul campo di allenamento”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) –per il fuoriclasse del Psg. Lo rende noto il club parigino con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella quale si evidenzia che il 31enne brasiliano “ha avuto diversi episodi di instabilità nel corso degli ultimi anni. Dopo l’ultima distorsione lo staff medico gli ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti per evitare grossi rischi di recidiva. Gli esperti hanno confermato e l’sarà eseguito nei prossimi giorni a Doha. Previsti 3-4diprima del ritorno sul campo di allenamento”. L'articolo proviene da Italia Sera.

