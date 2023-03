Nessuna sorpresa Schlein. Campo largo e matrimonio con Conte (Di lunedì 6 marzo 2023) La prima settimana di Elly Schlein da segretario pd non offre sorprese e il copione si svolge con una regolarità noiosa. Archiviato Letta, si torna a battere soltanto sull'antagonismo e il pericolo fascista per polarizzare l'elettorato e trovare nuovi accordi con il M5s. Proposte per il Paese: Nessuna. Tutto come previsto. La prima settimana di Elly Schlein da segretario pd non offre sorprese e il copione si svolge con una regolarità noiosa. Primo passo, la richiesta di dimissioni di Piantedosi per il naufragio di Catanzaro. Fatto tragico, ma dov’è la proposta politica della sinistra? È ancora l’accoglienza per tutti senza un piano di controllo esterno né di integrazione interna dei migranti? La Schlein si ferma al più semplice degli schemi oppositivi, segno della ricerca di una polarizzazione che mira soltanto a ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 marzo 2023) La prima settimana di Ellyda segretario pd non offre sorprese e il copione si svolge con una regolarità noiosa. Archiviato Letta, si torna a battere soltanto sull'antagonismo e il pericolo fascista per polarizzare l'elettorato e trovare nuovi accordi con il M5s. Proposte per il Paese:. Tutto come previsto. La prima settimana di Ellyda segretario pd non offre sorprese e il copione si svolge con una regolarità noiosa. Primo passo, la richiesta di dimissioni di Piantedosi per il naufragio di Catanzaro. Fatto tragico, ma dov’è la proposta politica della sinistra? È ancora l’accoglienza per tutti senza un piano di controllo esterno né di integrazione interna dei migranti? Lasi ferma al più semplice degli schemi oppositivi, segno della ricerca di una polarizzazione che mira soltanto a ...

