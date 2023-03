Nel 2022 salgono del 32% le unioni civili e aumentano anche i matrimoni, più 4,8% (Di lunedì 6 marzo 2023) A scegliere l’unione civile soprattutto coppie composte da uomini. aumentano le seconde nozze ma ci si lascia con meno conflitto, nel 2021 i divorzi consensuali presso i Tribunali sono stati 34.225 più 31,7% rispetto al 2020 Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 6 marzo 2023) A scegliere l’unione civile soprattutto coppie composte da uomini.le seconde nozze ma ci si lascia con meno conflitto, nel 2021 i divorzi consensuali presso i Tribunali sono stati 34.225 più 31,7% rispetto al 2020

