Nel 2022 entrate tributarie in crescita di 48,4 miliardi (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state pari a 544.528 milioni, con un incremento di 48.484 milioni rispetto al 2021 (+9,8%). A dicembre le entrate tributarie sono state pari a 58.512 milioni (+3.822 milioni, +7,0% rispetto allo stesso mese dell'anno 2021). Nel 2022 le imposte dirette hanno mostrato un aumento di 26.234 milioni (+9,7%). Il gettito Irpef ha registrato un aumento di 7.635 milioni (+3,9%). In particolare, significativi incrementi di gettito si sono registrati per l'imposta sostitutiva sul valore attivo fondi pensioni (+1.046 milioni, +103%). Si segnala l'incremento del gettito Ires, pari a 13.805 milioni (+43,4%), legato all'aumento del numero dei contribuenti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel, secondo i dati del Mef, leerariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state pari a 544.528 milioni, con un incremento di 48.484 milioni rispetto al 2021 (+9,8%). A dicembre lesono state pari a 58.512 milioni (+3.822 milioni, +7,0% rispetto allo stesso mese dell'anno 2021). Nelle imposte dirette hanno mostrato un aumento di 26.234 milioni (+9,7%). Il gettito Irpef ha registrato un aumento di 7.635 milioni (+3,9%). In particolare, significativi incrementi di gettito si sono registrati per l'imposta sostitutiva sul valore attivo fondi pensioni (+1.046 milioni, +103%). Si segnala l'incremento del gettito Ires, pari a 13.805 milioni (+43,4%), legato all'aumento del numero dei contribuenti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'organizzazione internazionale per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) sta preparando relazioni sul bombardam… - LaStampa : Banca nazionale svizzera in rosso: nel 2022 ha perso 133 miliardi. Ora cancella i fondi ai cantoni - SIAE_Official : Il Microfono d'oro 2023 di #SIAE va al Maestro di giornalismo @cjmimun per i suoi 45anni di carriera. Il premio vie… - Italpress : Nel 2022 entrate tributarie in crescita di 48,4 miliardi - LauraVallaro : @Raul6977685886 @fffitalia per esempio tassando di più le grandi aziende come Eni (nel 2022 ha fatto almeno 13 mili… -

Antincendio: cosa dice il decreto controlli ... le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti e registrati nel ... Dal 25 settembre 2022 il registro antincendio è obbligatorio per ogni attività lavorativa con almeno un ... Motomondiale: team Mooney VR46, presentata la nuova livrea di Bezzecchi e Marini Il team Mooney VR46 ha presentato la nuova livrea per il 2023: è decisamente più aggressiva, con una maggiore presenza del nero, sul codone è sparito il numero grande usato nel 2022. La squadra satellite Ducati avrà a disposizione due Desmosedici GP22, la stessa moto con cui Francesco 'Pecco' Bagnaia ha vinto il Mondiale. Il team che porta il nome di Valentino Rossi ha ... Pnrr: Aura Group, Aura immersive per rispondere a sfide del bando Scuola 4.0 ...segue gli ottimi risultati ottenuti con la nostra partecipazione al progetto stem 2021/2022 ...vogliamo mettere a disposizione delle scuole italiane le migliori innovazioni presenti oggi sul mercato nel ... ... le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti e registrati... Dal 25 settembreil registro antincendio è obbligatorio per ogni attività lavorativa con almeno un ...Il team Mooney VR46 ha presentato la nuova livrea per il 2023: è decisamente più aggressiva, con una maggiore presenza del nero, sul codone è sparito il numero grande usato. La squadra satellite Ducati avrà a disposizione due Desmosedici GP22, la stessa moto con cui Francesco 'Pecco' Bagnaia ha vinto il Mondiale. Il team che porta il nome di Valentino Rossi ha ......segue gli ottimi risultati ottenuti con la nostra partecipazione al progetto stem 2021/...vogliamo mettere a disposizione delle scuole italiane le migliori innovazioni presenti oggi sul mercato... Piaggio, numeri da record nel 2022 Virgilio Motori Parte la caccia al 1° posto: Alcaraz e Tsitsipas vogliono sfruttare lo stop di Djokovic 1 (superata la Graf, ferma a 377), comanda la classifica con 7160 punti: non potrà guadagnare nulla, è vero, ma non perderà nulla in quanto, come detto, anche nel 2022 gli era stato impedito, e per le ... Fipav è boom di atleti: superata quota 314.000 ROMA- Ancora un trofeo da mettere in bacheca per la Fipav. La Federazione annuncia con orgoglio che il numero dei tesserati quest'anno ha avuto un incremento esponenziale superando abbondantemente quo ... 1 (superata la Graf, ferma a 377), comanda la classifica con 7160 punti: non potrà guadagnare nulla, è vero, ma non perderà nulla in quanto, come detto, anche nel 2022 gli era stato impedito, e per le ...ROMA- Ancora un trofeo da mettere in bacheca per la Fipav. La Federazione annuncia con orgoglio che il numero dei tesserati quest'anno ha avuto un incremento esponenziale superando abbondantemente quo ...