Nei panni di JLo: volete aggiudicarvi all'asta un suo look? (Di lunedì 6 marzo 2023) C'è tempo fino a domenica 12 marzo per aggiudicarsi l'outfit - composto da camicia, pantaloni e scarpe - che la star indossa nel film Le Ragazze di Wall Street. Chi offre di più? Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 marzo 2023) C'è tempo fino a domenica 12 marzo per aggiudicarsi l'outfit - composto da camicia, pantaloni e scarpe - che la star indossa nel film Le Ragazze di Wall Street. Chi offre di più?

