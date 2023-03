'Ndrangheta in Emilia, confisca da 11mln ad Antonio Muto dei Grande Aracri (Di lunedì 6 marzo 2023) I carabinieri di Reggio Emilia hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca beni 'in executivis' emesso dalla Corte d’Appello di Bologna per un valore di oltre 11 milioni di euro , nei confronti... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 6 marzo 2023) I carabinieri di Reggiohanno dato esecuzione ad un provvedimento dibeni 'in executivis' emesso dalla Corte d’Appello di Bologna per un valore di oltre 11 milioni di euro , nei confronti...

