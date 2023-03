Nba, Tatum non basta a Boston contro i Knicks. Banchero bene, ma Orlando ko (Di lunedì 6 marzo 2023) Non basta Paolo Banchero agli Orlando Magic, battuti in casa dai Portland Trail Blazers per 122-119 nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il 20enne con passaporto italiano realizza 26 punti (più 5 rimbalzi e 2 assist) in 34 minuti di impiego, ma non basta contro i Blazers, trascinti da Lillard, top-scorer della serata. Perde anche l’altro azzurro Nba, Simone Fontecchio, in campo per 17 minuti nella sconfitta degli Utah Jazz contro Oklahoma City Thunder. Per la 27enne ala piccola 5 punti, 1 rimbalzi e 2 assist. Vincono ancora i New York Knicks, che hanno bisogno di un overtime per superare i Celtics per 131-129. A Boston non basta un super Tatum da 40 punti e 11 rimbalzi. Si sorride invece a Los Angeles, ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) NonPaoloagliMagic, battuti in casa dai Portland Trail Blazers per 122-119 nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il 20enne con passaporto italiano realizza 26 punti (più 5 rimbalzi e 2 assist) in 34 minuti di impiego, ma noni Blazers, trascinti da Lillard, top-scorer della serata. Perde anche l’altro azzurro Nba, Simone Fontecchio, in campo per 17 minuti nella sconfitta degli Utah JazzOklahoma City Thunder. Per la 27enne ala piccola 5 punti, 1 rimbalzi e 2 assist. Vincono ancora i New York, che hanno bisogno di un overtime per superare i Celtics per 131-129. Anonun superda 40 punti e 11 rimbalzi. Si sorride invece a Los Angeles, ...

