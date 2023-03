NBA, i risultati della notte (6 marzo): Durant decisivo contro Doncic e Irving, New York batte Boston. Bene Milwaukee e Brooklyn (Di lunedì 6 marzo 2023) Continua la stagione di NBA. Nella notte italiana si sono disputate ben dieci partite di regular season e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Phoenix allunga definitivamente nel finale grazie a DeAndre Ayton e Kevin Durant e batte Dallas per 130-126. A fine partita i migliori in casa Suns sono lo stesso Durant e Devin Booker: il primo termina il match con 37 punti e 7 rimbalzi a referto e il classe 1996 con 36 punti e 10 assist. Inutili invece per i Mavericks i 34 punti e 9 rimbalzi di Luka Doncic e i 30 punti e 7 assist di Kyrie Irving. Successo con fatica anche per Indiana, che contro Chicago passa in vantaggio a 3” dalla fine con una tripla di Tyrese Haliburton ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Continua la stagione di NBA. Nellaitaliana si sono disputate ben dieci partite di regular season e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Phoenix allunga definitivamente nel finale grazie a DeAndre Ayton e KevinDallas per 130-126. A fine partita i migliori in casa Suns sono lo stessoe Devin Booker: il primo termina il match con 37 punti e 7 rimbalzi a referto e il classe 1996 con 36 punti e 10 assist. Inutili invece per i Mavericks i 34 punti e 9 rimbalzi di Lukae i 30 punti e 7 assist di Kyrie. Successo con fatica anche per Indiana, cheChicago passa in vantaggio a 3” dalla fine con una tripla di Tyrese Haliburton ...

