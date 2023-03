Nazionale, venduti oltre 20mila biglietti per Italia-Inghilterra a Napoli (Di lunedì 6 marzo 2023) La Nazionale torna a Napoli per la sfida contro l’Inghilterra e l’entusiasmo della citta partenopea è testimoniato dalla vendita dei tagliandi. È stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida del 23 marzo allo stadio Maradona che aprirà il cammino della squadra di Mancini verso gli Europei del 2024. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC prosegue nella politica di prezzi popolari: i biglietti partono da 14 euro e sono previste diverse agevolazioni per le famiglie, i giovani e gli Over 65. Sugli spalti è prevista la presenza di circa 2.000 tesserati delle società calcistiche partenopee affiliate alla Figc. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Latorna aper la sfida contro l’e l’entusiasmo della citta partenopea è testimoniato dalla vendita dei tagliandi. È stata superata quota 20.000per la sfida del 23 marzo allo stadio Maradona che aprirà il cammino della squadra di Mancini verso gli Europei del 2024. Come già accaduto nelle ultime gare della, la FIGC prosegue nella politica di prezzi popolari: ipartono da 14 euro e sono previste diverse agevolazioni per le famiglie, i giovani e gli Over 65. Sugli spalti è prevista la presenza di circa 2.000 tesserati delle società calcistiche partenopee affiliate alla Figc. SportFace.

