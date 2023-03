Naufragio migranti, Palazzo Chigi: nessuna divergenza con Piantedosi (Di lunedì 6 marzo 2023) Mattarella: 'La tragedia di Cutro ha commosso l'Italia'. La procura di Roma apre un'indagine dopo esposto dei parlamentari. Incidente probatorio forse la prossima ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Mattarella: 'La tragedia di Cutro ha commosso l'Italia'. La procura di Roma apre un'indagine dopo esposto dei parlamentari. Incidente probatorio forse la prossima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Fermi tutti. Di chi è la colpa del #naufragio dei #migranti? La Stampa pubblica un sondaggio e non possono creder… - Avvenire_Nei : #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro “Con Cristo tra i migranti dinanzi all’i… - SalvoCernuzio : L’imam della Moschea di Cutro e un sacerdote buttano una corona di fiori nel mare al termine della Via Crucis per i… - cristian_polce : RT @NicolaPorro: ?? Fermi tutti. Di chi è la colpa del #naufragio dei #migranti? La Stampa pubblica un sondaggio e non possono crederci nemm… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Tra burocrazia e desiderio di dare un aiuto concreto, il Comune di #Cutro lavora per garantire la sepoltura delle vitti… -