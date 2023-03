Naufragio migranti, i pm di Roma aprono un fascicolo sui soccorsi. Urso: “Piantedosi? Qualche parola è apparsa meno adeguata” (Di lunedì 6 marzo 2023) Potrebbe svolgersi la prossima settimana l’incidente probatorio chiesto dai pm di Crotone per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del Naufragio del 26 febbraio scorso di fronte a Steccato di Cutro, che ha causato la morte di almeno settanta migranti (tra cui 16 minori). Una volta fissata dal gip Michele Ciociola, infatti, la data dell’udienza dovrà essere notificata a tutte le parti in causa, tra cui anche i familiari delle vittime, che potrebbero costituirsi parte civile. Nell’ambito dell’incidente probatorio è previsto un confronto tra i sopravvissuti e i tre scafisti arrestati. Intanto è stata identificata l’ultima vittima ritrovata del disastro, indicata finora con la sigla “KR70“: si tratta di un bambino afghano di cinque anni e mezzo. Nel Naufragio sono morti il papà, la mamma e due fratellini. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Potrebbe svolgersi la prossima settimana l’incidente probatorio chiesto dai pm di Crotone per cristallizzare le testimonianze dei superstiti deldel 26 febbraio scorso di fronte a Steccato di Cutro, che ha causato la morte di alsettanta(tra cui 16 minori). Una volta fissata dal gip Michele Ciociola, infatti, la data dell’udienza dovrà essere notificata a tutte le parti in causa, tra cui anche i familiari delle vittime, che potrebbero costituirsi parte civile. Nell’ambito dell’incidente probatorio è previsto un confronto tra i sopravvissuti e i tre scafisti arrestati. Intanto è stata identificata l’ultima vittima ritrovata del disastro, indicata finora con la sigla “KR70“: si tratta di un bambino afghano di cinque anni e mezzo. Nelsono morti il papà, la mamma e due fratellini. A ...

