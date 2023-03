Naufragio di Cutro: Meloni convoca Piantedosi, i familiari delle vittime si rivolgono agli avvocati (Di lunedì 6 marzo 2023) Per la premier Giorgia Meloni ci sarebbero stati “troppi errori, troppe leggerezze” nella vicenda del Naufragio dei migranti a Steccato di Cutro (Crotone). Lo scrive Repubblica, secondo cui la presidente del Consiglio vuole parlare con il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi e bloccare i decreti che stringono le maglie dei soccorsi in mare. Piantedosi, che dovrà riferire il 7 marzo alle Camere, è nell’occhio del ciclone per i suoi commenti sul Naufragio. Fra cui la frase sulla “disperazione che non può mai giustificare questi viaggi in cui i genitori mettono a rischio i propri figli“. Meloni e Piantedosi: fra i due cominciano tensioni a causa del Naufragio dei migranti a Steccato di Cutro il 26 ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 marzo 2023) Per la premier Giorgiaci sarebbero stati “troppi errori, troppe leggerezze” nella vicenda deldei migranti a Steccato di(Crotone). Lo scrive Repubblica, secondo cui la presidente del Consiglio vuole parlare con il ministro degli Interni, Matteoe bloccare i decreti che stringono le me dei soccorsi in mare., che dovrà riferire il 7 marzo alle Camere, è nell’occhio del ciclone per i suoi commenti sul. Fra cui la frase sulla “disperazione che non può mai giustificare questi viaggi in cui i genitori mettono a rischio i propri figli“.: fra i due cominciano tensioni a causa deldei migranti a Steccato diil 26 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - sbonaccini : Abbiamo raccolto l'appello della comunità musulmana calabrese per dare degna sepoltura alle vittime del naufragio d… - Avvenire_Nei : #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro “Con Cristo tra i migranti dinanzi all’i… - circolodarti : RT @LaStampa: Naufragio di Cutro, i familiari delle vittime: “Denunciamo l’Italia” - UBrignone : RT @Pontifex_it: Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripet… -