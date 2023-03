Naufragio di Cutro, Mattarella: “Il cordoglio si tramuti in scelte concrete” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti”. È il nuovo appello lanciato questa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università della Basilicata, ancora in riferimento al Naufragio di Cutro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a parlare del Naufragio di Cutro invitando ognuno a fare la propria parte “A non molta distanza da qui – ha detto il capo dello Stato -, sulle coste di Calabria, giorni fa si è verificato un evento tragico che ha coinvolto la commozione del nostro Paese. I profughi afghani hanno fatto tornare anzitutto in mente quanto, quasi due anni fa, il nostro Paese ha fatto nel momento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) “Ildeve tradursi in, operative, da parte di tutti”. È il nuovo appello lanciato questa dal presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università della Basilicata, ancora in riferimento aldi. Il presidente della Repubblica, Sergio, è tornato a parlare deldiinvitando ognuno a fare la propria parte “A non molta distanza da qui – ha detto il capo dello Stato -, sulle coste di Calabria, giorni fa si è verificato un evento tragico che ha coinvolto la commozione del nostro Paese. I profughi afghani hanno fatto tornare anzitutto in mente quanto, quasi due anni fa, il nostro Paese ha fatto nel momento ...

