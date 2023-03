Naufragio di Cutro, anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo (Di lunedì 6 marzo 2023) La procura di Roma ha aperto un fascicolo, come atto dovuto e a modello 45, in relazione all'esposto presentato da alcuni parlamentari, tra cui Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni, sul ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 6 marzo 2023) Ladihaun, come atto dovuto e a modello 45, in relazione all'esposto presentato da alcuni parlamentari, tra cui Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni, sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - sbonaccini : Abbiamo raccolto l'appello della comunità musulmana calabrese per dare degna sepoltura alle vittime del naufragio d… - Avvenire_Nei : #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro “Con Cristo tra i migranti dinanzi all’i… - Danielaonde : RT @vaticannews_it: Via Crucis a #Cutro, in migliaia a pregare per i migranti morti in mare Circa 5mila persone sulla spiaggia del #naufra… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Una nuova inchiesta sul #naufragio di #Cutro: l'ha aperta la Procura di Roma, dopo l'esposto dei parlamentari di Allean… -