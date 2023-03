Naufragio dei migranti a Cutro | la Procura di Roma apre un fascicolo

(Di lunedì 6 marzo 2023) . Al momento, il procedimento è senza indagati e nessuna ipotesi di reato. A chiedere di aprire un’inchiesta giudiziaria, sono stati i parlamentari Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L’inchiesta suldeiUn’inchiesta giudiziaria che passa dall’asse Crotone-. Un altroè stato aperto all’interno dellana, con l’obiettivo di far luce suldel 26 febbraio scorso avvenuto sulle coste calabresi, quello in cui sono morti almeno 70, visto che il numero dei dispersi si aggira al momento tra le 20 e le 40 persone. A indagare adesso è anche ladi, grazie a un, senza indagati né ipotesi di ...

Perché questa è la risposta vera da dare a quello che è avvenuto, a queste condizioni che " ripeto " con violazionediritti umani e della libertà, colpiscono tutti, in qualunque parte del mondo".Insomma, il governo fa quadrato e come annunciato il prossimo Consiglioministri si terrà a Cutro, teatro del tragicodi migranti. Il Cdm è stato convocato per giovedì: la riunione si ...Una decisione non solo simbolica in seguito almigranti, ma che avrà anche un impatto effettivo per quanto riguarda la battaglia ai trafficanti di esseri umani e all'immigrazione ...

(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 marzo 2023 "Abbiamo ricevuto la lettera e vi risponderemo a breve. Siamo inoltre pienamente d'accordo sulla necessità di agire. Ed è per questo che la presidente della C ...Fissata per giovedì 9 marzo la riunione del Consiglio dei ministri a Cutro annunciata ieri dalla premier Meloni dopo il naufragio di migranti ...