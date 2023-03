Naufragio Cutro, Mattarella: “Il cordoglio deve tradursi in scelte concrete da parte di tutti” (Di lunedì 6 marzo 2023) Intervenendo davanti ai frequentanti dell’università della Basilicata, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato della tragedia di Cutro, un drammatico evento “che ha coinvolto e commosso il nostro Paese”. Ospite a Potenza per l’inaugurazione dell’anno accademico, il Capo dello Stato ha ricordato come l’Italia sia sempre stata disposta ad aiutare chi aveva più bisogno, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Intervenendo davanti ai frequentanti dell’università della Basilicata, il presidente della Repubblica Sergioha parlato della tragedia di, un drammatico evento “che ha coinvolto e commosso il nostro Paese”. Ospite a Potenza per l’inaugurazione dell’anno accademico, il Capo dello Stato ha ricordato come l’Italia sia sempre stata disposta ad aiutare chi aveva più bisogno, ... TAG24.

