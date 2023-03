Naufragio Crotone, slitta a prossima settimana incidente probatorio (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – slitta alla prossima settima l’incidente probatorio davanti al Gip del tribunale di Crotone Michele Ciociola, nell’ambito dell’inchiesta sul Naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro, costato la vita ad almeno 70 persone, tra cui tanti bambini. Oggi i legali delle famiglie delle vittime sono andati in procura e hanno appreso che serve altro tempo per la traduzione degli atti. L’incidente probatorio punta a cristallizzare le prove che potrebbero emergere dai racconti dei sopravvissuti alla traversata partita dalla Turchia. Sarà un faccia a faccia tra i presunti scafisti arrestati, uno è irreperibile, e i superstiti, ospiti del Cara di Isola di Capo Rizzuto. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo a modello 45, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) –allasettima l’davanti al Gip del tribunale diMichele Ciociola, nell’ambito dell’inchiesta suldi domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro, costato la vita ad almeno 70 persone, tra cui tanti bambini. Oggi i legali delle famiglie delle vittime sono andati in procura e hanno appreso che serve altro tempo per la traduzione degli atti. L’punta a cristallizzare le prove che potrebbero emergere dai racconti dei sopravvissuti alla traversata partita dalla Turchia. Sarà un faccia a faccia tra i presunti scafisti arrestati, uno è irreperibile, e i superstiti, ospiti del Cara di Isola di Capo Rizzuto. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo a modello 45, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - Avvenire_Nei : #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro “Con Cristo tra i migranti dinanzi all’i… - titina49 : RT @fattoquotidiano: Naufragio Crotone, Mattarella: “Cordoglio si traduca in azioni concrete da parte dell’Italia e dell’Ue” - Collectif_Mimmo : RT @localteamtv: Mattarella a Crotone, un'abitante: 'devono essere aiutati tutti, stranieri e non stranieri' #sergiomattarella #migranti #n… -