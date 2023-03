Naufragio Crotone, proseguono le ricerche. Meloni vede Piantedosi prima del Cdm a Cutro (Di lunedì 6 marzo 2023) Sul Naufragio di Cutro "la magistratura farà il suo lavoro, si vedrà se esistono responsabilità o se, come credo, è stata una tragica, terribile fatalità”. A dirlo, in un’intervista a Il Corriere della Sera, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui “l'emergenza migratoria, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni. E l'Italia, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da sola”. Una tragedia, quella avvenuta in Calabria, che inevitabilmente entra nella politica italiana e nelle dinamiche di governo, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che - secondo quanto riporta La Stampa - è pronta a incontrare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi prima dell’annunciato Cdm a ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 marzo 2023) Suldi"la magistratura farà il suo lavoro, si vedrà se esistono responsabilità o se, come credo, è stata una tragica, terribile fatalità”. A dirlo, in un’intervista a Il Corriere della Sera, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui “l'emergenza migratoria, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni. E l'Italia, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da sola”. Una tragedia, quella avvenuta in Calabria, che inevitabilmente entra nella politica italiana e nelle dinamiche di governo, con il presidente del Consiglio Giorgiache - secondo quanto riporta La Stampa - è pronta a incontrare il ministro dell’Interno Matteodell’annunciato Cdm a ...

