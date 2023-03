Naufragio Crotone, pm Roma apre indagini. Domani Piantedosi riferisce alla Camera (Di lunedì 6 marzo 2023) La Procura di Roma ha aperto, come atto dovuto, un fascicolo di indagine sul Naufragio di Cutro dopo un esposto presentato dai parlamentari Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il procedimento è stato rubricato a modello 45, senza indagati e ipotesi di reato. Nell'esposto si chiedeva ai pm capitolini di valutare le responsabilità ministeriale in relazione alla macchina dei soccorsi. In base a quanto si apprende, i magistrati di piazzale Clodio dovranno valutare, dopo avere studiato l'esposto, se inviare per competenza territoriale l'incartamento ai colleghi della procura di Crotone. Domani il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferirà alla Camera in merito al Naufragio, poi e l'8 marzo andrà al Senato. Potrebbe ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 marzo 2023) La Procura diha aperto, come atto dovuto, un fascicolo di indagine suldi Cutro dopo un esposto presentato dai parlamentari Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il procedimento è stato rubricato a modello 45, senza indagati e ipotesi di reato. Nell'esposto si chiedeva ai pm capitolini di valutare le responsabilità ministeriale in relazionemacchina dei soccorsi. In base a quanto si apprende, i magistrati di piazzale Clodio dovranno valutare, dopo avere studiato l'esposto, se inviare per competenza territoriale l'incartamento ai colleghi della procura diil ministro dell'Interno Matteoriferiràin merito al, poi e l'8 marzo andrà al Senato. Potrebbe ...

Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - Avvenire_Nei : #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro "Con Cristo tra i migranti dinanzi all'i…

Naufragio, incidente probatorio forse la prossima settimana Potrebbe svolgersi la prossima settimana l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Crotone al Gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del naufragio del barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro e che ha provocato 70 vittime e un numero ... Naufragio Crotone, Procura di Roma apre fascicolo Meloni: "Facciamo nostre sue parole" Naufragio Crotone, identificata ultima vittima: è bimbo 5 anni Slitta intanto alla prossima settima l'incidente probatorio davanti al Gip del tribunale di Crotone ... Roma, aperto un fascicolo sul naufragio di migranti a Cutro ... tra cui Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni, sul naufragio di migranti avvenuto a Cutro lo scorso 26 febbraio. I magistrati valuteranno poi se procedere o inviare gli atti a Crotone. Naufragio Crotone, i parenti delle vittime potrebbero promuovere una class action contro l'Italia Naufragio Crotone: p.Chigi, inventate indiscrezioni su convocazione Piantedosi Tensione nel governo, Meloni stoppa il decreto Piantedosi: sì ai rimpatri di Stato per le salme Nelle prossime ore il ministro dell'Interno convocato a Palazzo Chigi per un chiarimento… Naufragio di Cutro, Meloni: 'Facciamo nostre le parole del Papa: Fermare i trafficanti' Chiede anche di imparare a "capire" e "piangere" e lo fa con un lungo e commosso silenzio nella preghiera a Piazza San Pietro. La premier Giorgia Meloni ...