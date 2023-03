Naufragio Crotone, Mattarella: “Cordoglio si traduca in azioni concrete da parte dell’Italia e dell’Ue” (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Naufragio di Crotone non può e non deve rimanere solo una delle ormai troppe tragedie nel Mediterraneo che vengono dimenticate solo grazie al passare del tempo. È questo il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’università della Basilicata della strage di Cutro. “Di fronte all’evento drammatico avvenuto sulle coste calabresi il Cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dell’Italia e della Ue, perché questa è la risposta vera”. Parole dirette quelle del capo dello Stato, che non lascia spazio a messaggi equivocabili, fraintendibili o che diano modo ai diretti interessati di voltarsi dall’altra parte: governo e Unione europea devono dare risposte da subito. Risposte che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Ildinon può e non deve rimanere solo una delle ormai troppe tragedie nel Mediterraneo che vengono dimenticate solo grazie al passare del tempo. È questo il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio, parlando all’università della Basilicata della strage di Cutro. “Di fronte all’evento drammatico avvenuto sulle coste calabresi ildeve tradursi in scelte, operative, dadi tutti,e della Ue, perché questa è la risposta vera”. Parole dirette quelle del capo dello Stato, che non lascia spazio a messaggi equivocabili, fraintendibili o che diano modo ai diretti interessati di voltarsi dall’altra: governo e Unione europea devono dare risposte da subito. Risposte che ...

