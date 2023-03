Naufragio Crotone, giovedì Cdm a Cutro. Domani Piantedosi riferisce alla Camera (Di lunedì 6 marzo 2023) Si terrà giovedì 9 marzo, nel pomeriggio, il Consiglio dei ministri convocato a Cutro. E sul fronte del governo, Palazzo Chigi fa sapere in una nota: "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull'immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento". Domani il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferirà alla Camera in merito al Naufragio, poi e l'8 marzo andrà al Senato. Potrebbe svolgersi invece la prossima settimana l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Crotone al gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 marzo 2023) Si terrà9 marzo, nel pomeriggio, il Consiglio dei ministri convocato a. E sul fronte del governo, Palazzo Chigi fa sapere in una nota: "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno, Matteo, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull'immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento".il ministro dell'Interno Matteoriferiràin merito al, poi e l'8 marzo andrà al Senato. Potrebbe svolgersi invece la prossima settimana l'incidente probatorio chiesto dProcura dial gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - Avvenire_Nei : #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro “Con Cristo tra i migranti dinanzi all’i… - ClemensDaniela : RT @DomaniGiornale: ???? In seguito all'esposto dei parlamentari @cucchi_ilaria, @AngeloBonelli1 e @NFratoianni, anche la procura di Roma apr… - GiulianaLama : Naufragio Crotone, Galiano attacca Piantedosi: “Ai miei studenti dirò cosa avete fatto. E ora sospendetemi pure” -