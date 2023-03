Naufragio Crotone, class action dei parenti delle vittime in arrivo contro l’Italia (Di lunedì 6 marzo 2023) I parenti delle vittime del Naufragio di Crotone hanno deciso di dar vita ad una class action contro lo Stato italiano per chiedere giustizia. Alcuni di loro si sarebbero già rivolti a degli avvocati che li affiancheranno durante l’intera procedura. La class action pone al centro della questione il capitolo soccorsi. Si cercherà infatti di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Ideldihanno deciso di dar vita ad unalo Stato italiano per chiedere giustizia. Alcuni di loro si sarebbero già rivolti a degli avvocati che li affiancheranno durante l’intera procedura. Lapone al centro della questione il capitolo soccorsi. Si cercherà infatti di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - nelloscavo : #PapaFrancesco parlato di 'trafficanti' non di 'scafisti' perché sa che la filiera del traffico degli esseri umani… - Avvenire_Nei : #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro “Con Cristo tra i migranti dinanzi all’i… - AyanMushir : RT @Pontifex_it: Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripet… - wjhjr1 : RT @Pontifex_it: Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripet… -

Fotogallery. Naufragio di Cutro, il 'mai più' della Via Crucis ...mille persone hanno partecipato ieri alla Via Crucis organizzata dagli uffici Migrantes e Liturgico dell'arcidiocesi di Crotone - Santa Severina e tenutasi a Steccato di Cutro, luogo del naufragio ... Naufragio, incidente probatorio forse prossima settimana Potrebbe svolgersi la prossima settimana l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Crotone al Gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del naufragio del barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro e che ha provocato 70 vittime e un numero ... Migranti: Tajani, 'emergenza da affrontare, ma Italia non può farlo da sola' Sul naufragio al largo della costa calabrese, 'la magistratura farà il suo lavoro - prosegue il ... Faremo in settimana un Consiglio dei ministri a Crotone, anche per dare un segnale, ma nessuno ha la ... ...mille persone hanno partecipato ieri alla Via Crucis organizzata dagli uffici Migrantes e Liturgico dell'arcidiocesi di- Santa Severina e tenutasi a Steccato di Cutro, luogo del...Potrebbe svolgersi la prossima settimana l'incidente probatorio chiesto dalla Procura dial Gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti deldel barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro e che ha provocato 70 vittime e un numero ...Sulal largo della costa calabrese, 'la magistratura farà il suo lavoro - prosegue il ... Faremo in settimana un Consiglio dei ministri a, anche per dare un segnale, ma nessuno ha la ... Naufragio Crotone, i parenti delle vittime potrebbero promuovere una class action contro l'Italia TGCOM Vescovo Crotone:no Ue con filo spinato 19.10 Vescovo Crotone:no Ue con filo spinato "Non dobbiamo permettere alla paura di farci diventare persone dal cuore geli- do. Se siamo cristiani non possiamo non essere accoglienti. Non vogliamo u ... Naufragio, incidente probatorio forse prossima settimana Potrebbe svolgersi la prossima settimana l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Crotone al Gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del naufragio del barcone carico di migranti ... 19.10 Vescovo Crotone:no Ue con filo spinato "Non dobbiamo permettere alla paura di farci diventare persone dal cuore geli- do. Se siamo cristiani non possiamo non essere accoglienti. Non vogliamo u ...Potrebbe svolgersi la prossima settimana l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Crotone al Gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del naufragio del barcone carico di migranti ...